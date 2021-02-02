Москва, , 13:14 — REGNUM По итогам 2020 года российские автолюбители приобрели 37 364 новых минивэна — на 21,7% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Стоит отметить, что доля продаж минивэнов в объеме всего авторынка России в прошлом году составила 2,6%.

Самым популярным авто сегмента в 2020 году на российском авторынке стала модель Lada Largus. Её купили 35 488 покупателей.

На втором месте в рейтинге Toyota Alphard — 636 проданных автомобилей. Это на 85% больше, чем в 2019 году. Тройку лидеров замыкает Fiat Doblo. Этот автомобиль российские дилеры продали в количестве 428 единиц, что на 19% больше, чем в 2019 году.

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились минивэны Mercedes-Benz B-Класса (238 ед.; — 26%) и KIA Carnival (149 ед.; +75%).

Напомним, в прошлом году в России было куплено минивэнов на общую сумму 31 млрд рублей. Из этой суммы большая часть (25,5 млрд рублей) составляет выручка с продажи автомобилей Lada Largus.

Читайте также: Новый минивэн Hyundai Custo представят в апреле 2021 года