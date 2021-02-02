Москва, , 13:10 — REGNUM Пик инфляции в России в годовом выражении ещё не пройден, снижение потребительских цен начнется во втором квартале 2021 года, сообщила 2 февраля замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова.

«Анализируя поступающие статистические данные, видим, что пик инфляции в годовом выражении еще не пройден», — цитирует Крючкову пресс-служба министерства.

Она уточнила, что оценки, предоставляемые Минсельхозом и Минпромом по состоянию рынка, дают основания полагать, что во втором квартале начнётся снижение потребительских цен год к году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центральном банке России сообщили, что пикового значения годовая инфляция в стране достигнет в феврале. Аналитики отмечают, что эффект переноса произошедшего с марта прошлого года ослабления рубля до сих пор продолжает проявляться в ценах на товары.

Инфляция в годовом выражении в январе 2021 года, исходя из недельных данных, может ускориться до 5,3−5,4%, пикового значения этот показатель достигнет в феврале, считают в ЦБ.