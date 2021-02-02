Москва, , 13:01 — REGNUM На финансовых рынках 2 февраля преобладает оптимистичный настрой. Он может быть связан с данными об успешном продвижении вакцины от коронавируса в США, а также с ожиданием новостей по денежному стимулированию американской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Это поддерживает котировки рисковых активов — фондовых индексов, сырья, валют развивающихся рынков. Нефть дорожает, поднимаясь к рубежу $57 за баррель Brent от уровней начала недели около $55. В свою очередь, уменьшается курс доллара на Форекс как «защитного» актива.

В такой ситуации некоторую поддержку получает и российская валюта. Доллар к ней ослабевает, уходя ниже 76 рублей.

Рынок российского госдолга нейтрален, доходность гособлигаций малоизменчива и практически не влияет на курс. В то же время, укрепление рубля ограничено.

Инвесторы опасаются политических рисков, которые в последние дни усилились в связи с массовыми протестами в России.

В течение дня инвесторы обратят внимание на данные по ВВП России. В случае, если статистика покажет его сокращение меньше прогнозного, рубль может укрепиться.

В целом вероятный диапазон движение котировок на сегодняшний день составляет 75,40−76,10 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Аналитик ожидает снижения курса доллара