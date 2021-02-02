Москва, , 12:46 — REGNUM Цена на серебро превысила $30 за тройскую унцию. Серебро — известная тема для так называемых «корнеров» (взлет котировок в несколько раз при отсуствии ликвидности), когда из-за недостатка ликвидности цена загоняется на небеса. Как заявил 2 февраля ИА REGNUM управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, эпопея с серебром идёт с конца 70-х, когда братья Хант скупили значительную часть серебра и попытались манипулировать ценами. В итоге их наказал рынок, а «по слухам» большую часть серебра забрали банки, которые по сей день являются крупнейшими держателями запасов. Таким образом, часто возникают так называемые «корнеры».

»Специфика серебра заключается в том, что данный металл является «попутным» в производстве и идет в основном в примесях с иными ценными металлами (золото в основном). При росте цен на золото, производители могут продавать серебро по более низким ценам. Серебро менее спекулятивный металл, объем его производства больше, и он в большей степени рассматривается как промышленный метал, чем инвестиционный», — отметил эксперт.

Он напомнил, что существует два основных подхода к прогнозированию цен на серебро. «К примеру, наш Полиметалл использует достаточно простое соотношение Золото/Серебро на уровне среднего в 72-х, что логично учитывая его «попутность»», — уточнил Русецкий.

Он обратил внимание, что себестоимость производства серебра в целом находится на уровне $13 за унцию, согласно агентству S&P. «Кривая издержек серебра показывает, что при цене $30 за унцию 100% работающих мощностей в мире становится рентабельными. Так что цена серебра на уровне $30 за унцию является спекулятивной и надолго здесь не задержится. Если долгосрочный взгляд на серебро достаточно ясный, то ничего не мешает торговать на краткосрочной волатильности», — добавил эксперт.