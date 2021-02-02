Прага, , 12:50 — REGNUM В прошедшем году спад чешской экономики стал рекордным за всю историю страны, которая была образована в январе 1993 года. Об этом 2 февраля сообщает статистическое управление Чехии.

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Указывается, что ВВП Чехии в 2020 году упал на 5,6% в сравнении с 2019 годом, а до того он ежегодно рос на протяжении шести лет.

Также уточняется, что, по данным Чешского статистического управления, спад экономики связан с жесткими ограничительными мерами, которые введены в стране из-за распространения коронавирусной инфекции.

При этом отмечается, что в результате данных ограничений с марта 2020 года траты населения страны снизились на треть, упало производство и прибыли в сфере торговли. Помимо этого, произошло сворачивание ресторанно-гостиничной и туристической деятельности и темпов как бытового, так и промышленного строительства.

Кроме того, отмечается, что убытки понесли транспортные компании, включая авиационные, и в первой половине 2020 года в мире снизился спрос на товары из Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Чехии за все время пандемии выявлено в общей сложности свыше 994,5 тыс. носителей коронавируса.