Сеул, , 13:20 — REGNUM В 2020 году государственные учреждения Южной Кореи наняли на работу 27 490 человек, что на 17,8% или 5957 человек меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на платформу ALIO.

Согласно опубликованным данным, число нанятых в государственные компании сократилось на 31,8%, до 7690 человек, в квазигосударственные организации — на 19,9%, до 7394 человек, в другие организации и учреждения — на 4,1%, до 12 406 человек.

Тем не менее, госсектор Южной Кореи превысил план набора персонала, установленный правительством, на 7%.

Квазигосударственный сектор — это объединение структур, которые фактически являются участниками рынка, но при этом обладают рядом отличительных черт в силу прямого участия государства.