Нарьян-Мар, , 12:41 — REGNUM В 2020 году в бюджет Ненецкого автономного округа поступило 9,8 млрд рублей налогов, что на 1,4 млрд рублей, или на 12,9% меньше, чем в предыдущем году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

«Максимальное снижение поступлений, как и в других бюджетах, отмечено по налогу на прибыль организаций», — уточнили в ведомстве.

По данным управления, наиболее значимыми для окружного бюджета оказались отчисления по налогу на имущество организаций (66,1% от общей суммы), налогу на прибыль организаций (17,8%) и НДФЛ (14,6%).