Москва, , 12:35 — REGNUM В январе 2021 года на российском автомобильном рынке прекратились продажи трёх моделей. Об этом 2 февраля сообщается на портале «Цена Авто».

Кроме того, в прошлом месяце в РФ появились две новинки. Также одна модель стала доступна для заказа у дилеров. У трёх автомобилей был расширен набор комплектаций.

С прошлого месяца в России не продаётся компактный кроссовер Changan CS35, дорестайлинговый вседорожник Changan CS75 с приводом 4×4 и пикап Mercedes-Benz X-класса.

Модель CS35 в базовой комплектации продавалась от 879 900 рублей, а в топовой — 1 079 900 рублей. Что же касается CS75, то её цена в начальной версии составляла 1 309 900 рублей. Самая дорогая версия этого авто продавалась от 1 509 900 рублей. Теперь данные модели заменят CS35 Plus и CS75 FL. Цены на модель Mercedes-Benz X-класса начинались от 3 128 000 рублей.

Напомним, с 2015 года по январь 2021 года общее число автодилеров в РФ уменьшилось на 15% — с 3797 до 3210 автоцентров.

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