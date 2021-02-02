Стокгольм, , 12:35 — REGNUM В прошлом году уровень безработицы в Швеции увеличился на 1,4 процентных пункта — с 7,1% до 8,5%. Сейчас по росту уровня безработицы Швеция занимает седьмое место в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщила газета Fria Tider со ссылкой на данные Europaportalen.

Как подчеркивают журналисты, несколько лет назад действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен обещал, что к 2020 году в Швеции будет самый низкий уровень безработицы среди стран ЕС.

В среднем безработица на территории ЕС увеличилась с 6,5% до 7,5%, в то время как соответствующий рост в Швеции составил 7,1% — 8,5%. В Финляндии данный показатель увеличился на 1,3 процентных пункта, в Дании — на 0,8 процентных пункта.

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