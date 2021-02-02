Архангельск, , 12:22 — REGNUM В 2020 году в бюджет Архангельской области поступило 47,5 млрд рублей налогов, что на 16,2% или на 9,2 млрд рублей меньше, чем годом ранее. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФНС России.

«Наибольшее влияние на сложившуюся динамику показателя оказало уменьшение поступлений по налогу на прибыль организаций. Этот налог в прошедшем году уступил лидирующую позицию при формировании доходов областного бюджета налогу на доходы физических лиц, который обеспечил 43,5% от итоговой суммы», — сообщили в ведомстве.

Вклад платежей налога на прибыль составил 26,5%, налога на имущество организаций — 15,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году выпадающие доходы Архангельской области составили 10 млрд рублей.