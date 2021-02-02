Москва, , 12:12 — REGNUM По итогам 2020 года на вторичном рынке России среди машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) наибольшим спросом пользовались автомобили марки Toyota. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В прошлом году на авторынке РФ было перепродано 148 тыс. машин Toyota. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

На втором месте находится ещё один «японец» — Nissan. Продажи автомобилей японской марки составили 130 тыс. экземпляров. Тройку лидеров замыкает Lada (111 тыс. ед.). На четвёртом и пятом местах в рейтинге разместились соответственно марки Chevrolet (89 тыс. ед.) и Mitsubishi (80 тыс. ед.).

Самой покупаемой подержанной моделью сегмента SUV в 2020 году стал трёхдверный внедорожник Lada 4×4 (93,6 тыс. ед).

Напомним, за весь 2020 год российские автолюбители приобрели 1 350 000 кроссоверов и внедорожников с пробегом — на 10% больше, чем в 2019 году.

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