Пермь, , 11:49 — REGNUM Правительство России включило проект возведения ул. Строителей в Перми в перечень новых объектов, которые будут профинансированы в рамках федерального проекта «Жилье и городская среда». На возведение автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» Перми выделят 722,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Согласно распоряжению правительства РФ, в 2021 году Прикамье получит субсидию в размере 381,2 млн рублей, в 2022 году — 167,81 млн рублей, в 2023 году — 173,6 млн рублей.

Ул. Строителей в перспективе позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузить центральные улицы Перми и Коммунальный мост.

Добавим, реализовать крупный проект по строительству автодороги планируют к 2028 году. Возведение семи километров трассы разделено на четыре этапа. На сегодняшний день на ул. Строителей проводятся работы первого этапа — на участке от ул. Куфонина до ул. Вишерской протяженностью 1,57 км. Их планируют завершить в 2021 году. В 2020 году регион также получил федеральную поддержку на реализацию ул. Строителей — 400 млн рублей по программе «Симул».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому четыре региона (Пермский край, Краснодарский край, Воронежская область и Башкирия) получат более 8 млрд рублей на реализацию значимых инфраструктурных объектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронеж получит федеральные средства на строительство новой поликлиники