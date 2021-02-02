Москва, , 11:46 — REGNUM Повышение утилизационного сбора на автомобили приведет к росту цен на отечественные машины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Пропорции здесь очень интересные — обратно пропорциональные. В прошлом (2020) году за счет утильсбора в бюджет планировали собрать больше 400 млрд, ставку подняли на 110%, при этом поддержка автопрома составила 45,5 млрд. В этом году ставку предлагают увеличить «всего» на четверть, однако господдержка отрасли не вырастет, а упадет в 2,5 раза — до 17,5 млрд рублей. Выходит, государство все больше забирает за счет утилизационного «налога» и все меньше отдает обратно. Подобная арифметика провоцирует рост цен на автомобили — ничем не обоснованный и не компенсированный», — заявил Миронов.

Повышение утилизационного сбора на автомобили — очередная попытка решить бюджетные проблемы за счет населения и бизнеса, возмущен парламентарий.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в I квартале ставки утильсбора на автомобили планируется повысить на 25%. Минпромторг рассчитывает, что эта мера не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как будет компенсирована пропорциональным ростом господдержки отраслевых программ стимулирования спроса.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на авто в РФ могут вырасти из-за увеличения утильсбора