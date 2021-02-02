Самара, 2 февраля 2021, 11:39 — REGNUM Первый этап в процедуре несостоятельности введен в отношении кредитного кооператива из Самарской области. Наблюдение за «Доходным домом» из Тольятти, возбужденное по инициативе Центрального банка РФ в лице отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, продлится до 16 апреля 2021 года. Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Внешним управляющим арбитраж Самарской области назначил Илью Орлова — члена Ассоциации «РСОПАУ».
В ходе слушаний стало известно, что есть 53 судебных решения Центрального районного суда г. Тольятти о взыскании денежных средств с кооператива, и по многим из них уже выданы исполнительные листы.
Напомним, претензии к кооперативу были поданы в августе 2020 года.
Для справки: кооператив был зарегистрирован в Тольятти в 2017 году. Главой правления в ЕГРЮЛ указан Олег Зуев. Иные участники в выписке не фигурируют.