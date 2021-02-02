Самара, , 11:39 — REGNUM Первый этап в процедуре несостоятельности введен в отношении кредитного кооператива из Самарской области. Наблюдение за «Доходным домом» из Тольятти, возбужденное по инициативе Центрального банка РФ в лице отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, продлится до 16 апреля 2021 года. Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Внешним управляющим арбитраж Самарской области назначил Илью Орлова — члена Ассоциации «РСОПАУ».

В ходе слушаний стало известно, что есть 53 судебных решения Центрального районного суда г. Тольятти о взыскании денежных средств с кооператива, и по многим из них уже выданы исполнительные листы.

«Совокупность информации об имеющихся судебных решениях в отношении кооператива, рост количества возбуждённых в отношении кооператива исполнительных производств, поступающие в Банк России жалобы граждан на неисполнение кооперативом обязательств по возврату средств в соответствии с условиями договоров, сведения о наложении ареста на имущество кооператива (исполнительное производство от 26.06.2020 года №62 309/20/63 030 — ИП), свидетельствуют о стойкой тенденции неисполнения КПК «Доходный дом» своих обязательств перед кредиторами и увеличения кредиторской задолженности», — отметил судья и ввёл в отношении юрлица наблюдение.

Напомним, претензии к кооперативу были поданы в августе 2020 года.