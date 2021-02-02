Москва, , 11:32 — REGNUM С 1 февраля 2021 года дилеры компаний Toyota, Lexus, Skoda и KIA переписали цены на некоторые модели. Об этом сообщается на сайте Autonews.

Средняя цена моделей массового сегмента выросла на 10−30 тыс. рублей, а стоимость на некоторые премиальные авто — более чем на 50 тыс. рублей.

Так, компания KIA увеличила стоимость трёх моделей. Среди них: Ceed, Ceed SW и K5. При этом дилеры снизили цены на модели Rio и Rio X. А вот компании Toyota и Lexus увеличили цены практически на все модели. Что же касается Skoda, то она переписала ценник только на кроссовер Kodiaq.

Очередное подорожание машин в России ожидается в марте 2021 года. Это связано с увеличением утильсбора на 25%. Компания ВМW уже запланировала рост стоимости своих машин, представленных в России, весной этого года. В среднем увеличение стоимости составит 3,8%.

Напомним, в первой половине января прошлого года российские дилеры трёх автокомпаний из пятидесяти, представленных на российском рынке в сегменте легковых машин, изменили цены на свои модели.

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