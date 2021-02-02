Салехард, , 11:23 — REGNUM На Ямале состоялся третий конкурс на проектирование нового комплекса зданий аэропорта в Салехарде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Прежние конкурсы дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО были отклонены УФАС по ЯНАО по заявлениям участников конкурса.

С третьего захода конкурс на проектирование нового аэропортового комплекса в Салехарде выиграло НИИ «Ленаэропроект», предложив за свои услуги 86,7 млн рублей при первоначальной максимальной цене тендера 176,4 млн рублей.