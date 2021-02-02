Ижевск, , 11:12 — REGNUM В Удмуртии по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова проведена проверка по приведению тарифов на услуги ЖКХ в соответствие с законодательством. Об этом сообщает пресс-служба федерального надзорного ведомства.

Установлено, что региональное министерство строительства, ЖКХ и энергетики не соблюдало процедуры принятия тарифных решений. Так, не соблюдался порядок опубликования соответствующих документов, доведения их до сведения территориальных сетевых компаний, а также документы не направлялись в ФАС (федеральную антимонопольную службу) России.

После внесения представлений нарушения устранены.

По постановлению прокурора замминистра строительства, ЖКХ и энергетики республики привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»).

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Поволжья также выявлены нарушения при установлении тарифов ЖКХ в Мордовии, Пермском крае, а также Ульяновской и Кировской областях.

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