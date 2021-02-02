Москва, , 11:19 — REGNUM Реестр российского ПО теперь будет включать только базовое название софта, при выпуске новой версии не потребуется повторная заявка на включение в перечень. Об этом говорится в опубликованном 2 февраля сообщении Минцифры РФ.

Представители компаний-разработчиков ранее попросили министерство разъяснить порядок включения продуктов в реестр при выпуске новых версий. Новая заявка на включение в реестр, пояснили в министерстве, потребуется, если исключительными правами на версии ПО владеют разные правообладатели.

Под обновлённые правила не попадет софт, относящийся к разным классам ПО, имеющий различные функциональные характеристики, построенный на различных технологических стеках.

«Экспертным советом принято решение о принципах индикации продуктов: теперь в реестре будет отображаться базовое название без указания конкретных релизов и версий», — пояснил директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух.

Директор компании «1С» Борис Нуралиев отметил, что ранее заказчики могли потребовать совпадение «до запятой» наименований из реестра, тогда как новый подход удобнее и для разработчиков, и для составителей реестра.

Количество заявок на включение софта в реестр российского ПО выросло в несколько раз после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о беспрецедентных налоговых условиях для ИТ-отрасли, сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.

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