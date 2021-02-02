Барнаул, , 11:03 — REGNUM В Алтайском крае на 1 января 2021 года сумма задолженности по заработной плате составила 9,7 миллиона рублей, в то время как на 1 января 2020 года — 3,6 миллиона рублей, на 1 января 2019 года — 12,1 миллиона рублей. Такие данные приводит Алтайкрайстат.

В списке должников остаются пять предприятий Барнаула, Рубцовска, Баевского и Волчихинского районов. Во всех компаниях проводят процедуры банкротства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где сложились самые маленькие зарплаты, по итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячный заработок составил 29 057 рублей.

Читайте также: Алтайские власти заявили о росте заработной платы