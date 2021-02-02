Барнаул, , 10:59 — REGNUM В Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2020 года невысокий уровень заработной платы, где отставание от среднекраевого показателя составляет более чем на треть, сложился у работников мебельного производства, кожи и изделий из кожи, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом, гостиниц и предприятий общественного питания. Такие данные приводит региональное управление я по труду и занятости населения.

В низкооплачиваемых отраслях работает 21,8 тысячи человек, или 3,8% среднесписочной численности работников Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2020 года средний заработок в Алтайском крае составил 29 057 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года он вырос на 6,4%, в реальном выражении — на 2,9%.

Читайте также: Названы самые высокооплачиваемые отрасли алтайской экономики