Барнаул, , 10:51 — REGNUM По данным Алтайкрайстата, за третий квартал 2020 года число занятых в неформальном секторе составило 236,2 тысячи человек (23,1% от численности занятых в экономике). Также известно, что в 2019 году значение этого показателя превышало на 19,2%, или 56,1 тысячи человек (292,3 тысячи человек, 27,3% от занятых в экономике).

Напомним, предприятиями неформального сектора считаются предприятия домашних хозяйств, или некорпоративные предприятия, принадлежащие домашним хозяйствам, которые осуществляют производство товаров и услуг для реализации на рынке и не имеют правового статуса юридического лица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячный заработок в Алтайском крае составил 29 057 рублей.

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