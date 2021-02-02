Москва, , 10:51 — REGNUM Электроэнергия в объёме 107,1 млрд кВт⋅ч произведена в России в январе 2021 года, это на 4,8% больше по сравнению с январём 2020 года. Таковы данные Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Потребление электроэнергии в январе выросло на 4,2% в годовом выражении, до 104,7 млрд кВт⋅ч. В Единой энергосистеме России в январе выработка электроэнергии составила 105,5 млрд кВт⋅ч, что на 4,8% больше прошлогоднего показателя.

Поставки электроэнергии за рубеж в январе увеличились на 0,9% в годовом выражении и составили 2,4 млрд кВт⋅ч. Импорта электроэнергии в январе не было, годом ранее он составил 0,1 млрд кВт⋅ч.

По данным ЦДУ ТЭК Россия в январе нарастила добычу угля на 1,4% — до 33,965 млн тонн. Поставки на внутренний рынок упали на на 7,3% — до 15,85 млн тонн, поставки за рубеж выросли на 26,1% — до 16,31 млн тонн.

Нефть и газовый конденсат Россия в январе добыла в объёме 42,962 млн тонн, это на 10,3% меньше, чем год назад.

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