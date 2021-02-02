Москва, , 10:45 — REGNUM Российский рынок альтернативного мяса пока что остаётся крайне незначительным сегментом. Об этом 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«Российский рынок альтернативного мяса очень мал. Продукт пришёл к нам в 2019 году, и его восприятие пока на уровне хайпа, как некой интересной экзотики. Целевая же аудитория пока слишком мала», — заявила Мясникова.

«Дело в том, что вегетарианцы не слишком стремятся вернуть себе мясные вкусовые ощущения, а вот настоящих идейных приверженцев этичного и экологичного производства, но при этом не готовых отказаться от вкуса отбивной, у нас очень мало. Тем не менее российские компании присматриваются к рынку — например, «Эфко» готова инвестировать в производство растительных бургеров. Тем не менее большинство пищевых гигантов России в эту тему пока не включились», — указала она.

По её словам, России в этом направлении работают как отдельные стартапы, так и крупные холдинги: так, первой на рынок вышла американская Beyond Meat, чьи растительные бургеры попали сначала в рестораны, а затем на прилавки торговых сетей.

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