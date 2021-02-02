Барнаул, , 10:43 — REGNUM В Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2020 года высокий уровень оплаты труда отмечен у работников таких отраслей экономики, как трубопроводный, воздушный и железнодорожный транспорт, финансовая и страховая деятельность, добыча полезных ископаемых, а также в ряде организаций обрабатывающих производств. Такие данные приводит региональное управление я по труду и занятости населения.

Диапазон заработной платы в названных секторах экономики составляет от 30 до 67,2 тысячи рублей. В целом выше среднекраевого показателя заработная плата сложилась в организациях 23 видов экономической деятельности, где занято 248,2 тысячи человек, или 43,5% от среднесписочной численности работников края.

Высокие темпы роста заработной платы в реальном секторе экономики отмечены в производстве резиновых и пластмассовых изделий — 131,3%, в деятельности почтовой связи и прочей курьерской работе — 115%, в деятельности воздушного и космического транспорта — 110,7%, в производстве кокса и нефтепродуктов — 110,1%.

Поступательно растет заработная плата в аграрном секторе экономики — 24,5 тысячи рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2019 года составил 109,7%. Также заработные платы растут в строительстве — 24 тысячи рублей (104,7%), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 22,2 тысячи рублей (102,2%).

В перечисленных отраслях трудится 136,5 тысячи человек, или 23,9% среднесписочной численности работников края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2020 года средний заработок в Алтайском крае составил 29 057 рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года он вырос на 6,4%, в реальном выражении — на 2,9%.

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