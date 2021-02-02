Нижний Новгород, , 10:41 — REGNUM Нижегородский арбитраж 1 марта 2021 года приступит к рассмотрению банкротного иска, поданного одним из кредиторов к муниципальному предприятию «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района». Ответчик учрежден исполкомом администрации Нижнего Новгорода и является крупным подрядчиком по муниципальным контрактам на содержание и уборку дорог, передаёт ИА REGNUM.

Иск от нижегородского ООО «Автомагистраль» поступил в суд 21 января 2021 года, а 27 января его приняла судья Степанова. В качестве арбитражного управляющего предложен член московской ассоциации «СРО Центрального федерального округа».

Подаче банкротного иска предшествовал финансовый спор, который «Автомагистраль» выиграла. В сентябре 2020 года арбитраж обязал муниципальное предприятие выплатить истцу 11 748 616 рублей 72 копейки долга и штрафные санкции — 173 122 рубля 22 копейки. При пересмотре дела относительно мартовского вердикта сумма уменьшилась на 1,2 млн рублей — в этой части истец отказался от претензий. В основе спора лежал договор субподряда на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и элементов благоустройства автомобильных дорог на территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода в 2019 году.

Напомним, год назад — в апреле 2020 года аналогичный иск к муниципальному предприятию уже подавал другой кредитор — индивидуальный предприниматель Федулов.