Москва, , 10:40 — REGNUM Рынок растительного мяса может охватить до 15% мясного рынка в целом. Об этом 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявила доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«Прежде все нужно понимать, что есть два вида так называемого альтернативного мяса. Первый вид — это аналоги мяса, приготовленные на основе растительных белков, а второй вид — мясо «из пробирки». Второй вид — это культивированный продукт, выращенный в лабораторных условиях на основе клеточного материала животных», — заявила Мясникова.

«Лабораторное мясо пока не нашло свой путь к конечному потребителю — издержки производства слишком высоки, а заинтересованность потребителя в таком продукте пока под большим вопросом. Кроме того, в большинстве стран есть законодательные ограничения по продаже в рознице выращенного материала. Поэтому под рынком альтернативного мяса, прежде всего, мы понимает растительные заменители», — указала она.

В настоящее время наблюдается общемировой тренд на экологичность продуктов, пользу для здоровья, их ответственное производство и потребление. Заменители мяса позволяют избежать необходимость убивать животных, и именно на этой волне и возникла идея вывода на рынок альтернативного мяса.

«В целом рынку растительного мяса пророчат 15% долю мясного рынка, по аналогии с молочным рынком, где примерно такую долю занимают соевое и миндальное молоко», — отметила эксперт.

Страны Европы при этом занимает около 40% общемирового рынка растительного мяса, чей объем оценивается в 10−12 млрд долларов, добавила она.

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