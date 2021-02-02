Москва, , 10:45 — REGNUM Лунная программа России стоит в десять раз дешевле американской и при этом принесет российским ученым не меньшие результаты. Такое мнение 2 февраля гендиректор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«У нас есть своя лунная программа, она «весит» раз в 10 дешевле американской, но даст не менее важные результаты для наших ученых», — написал в своем сообщении глава Роскосмоса.

Также он отметил, что Россия не будет участвовать «ни в какой гонке к Луне» пока не поймет «смысл призового фонда».

При этом Рогозин подчеркнул, что, по его мнению, в науке, когда имеется меньшее количество ресурсов, «нужно видеть приоритеты и срезать углы, а не бежать за лидером в ковбойской шляпе, который сам не знает, зачем он бежит и куда он бежит».

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил, что до конца 2021 года Украина должна вывести на орбиту свой спутник.