Москва, , 10:27 — REGNUM Нефть наконец-то ускорила подъем и показала более значимый рост на торгах 1 февраля, закрывшись выше 20-дневной скользящей средней и уровня $56 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 2 февраля, с утра котировки не только сохраняют восходящий уклон, но и продолжают расти, тестируя уровень $57 впервые с середины января.

Оживлению покупателей в сырьевом сегменте способствует вступление в силу новых параметров соглашения ОПЕК+, согласно которым саудиты добровольно идут на дополнительное сокращение добычи в объеме 1 млн баррелей в день.

В совокупности с вкладом других стран ограничение производства в феврале-марте составит без малого 1,5 млн баррелей в день. На этом фоне в начале нового месяца трейдеры решили сосредоточиться на перспективах снижения мирового предложения, которые толкают цены к росту несмотря на укрепление доллара.

В пользу роста Brent говорит и общая обстановка на рынках, где спрос на риск вернулся в начале недели и приобретает все более выраженный характер. Не в последнюю очередь это происходит за счет признаков замедления пандемии, на этот раз в Штатах, где за последние сутки количество смертей существенно снизилось, как и число выявленных случаев заражения.

Это в свою очередь дает надежду на скорое завершение эпидемии, в том числе при помощи вакцинации, и переход экономики в режим восстановления.

Однако важно помнить, что настроения инвесторов остаются хрупкими, и бегство от рисков может возобновиться в любой момент.

Аналогичным образом Brent способна с легкостью растерять заработанное даже в случае успешного прорыва уровня $57. Иными словами, трейдерам следует соблюдать осторожность с ожиданиями дальнейшего роста фьючерсов», — считает эксперт.

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