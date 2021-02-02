Тюмень, , 10:06 — REGNUM Тюменскому государственному университету предоставляется федеральная субсидия На строительство нового учебно-лабораторного корпуса на улице Республики, 9 размером в 2,485 млрд рублей. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации опубликовано на портале правовой информации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сметная стоимость объекта, который должны ввести в эксплуатацию в 2024 году, составит 4,23 млрд рублей. На проектирование корпуса предусмотрено 392,8 млн рублей.

Новый учебно-лабораторный корпус ТюмГУ планируется общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. Согласно информации издания «Взгляд.ру», новый корпус появится на месте старого, известного как «филфак».