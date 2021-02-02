Нью-Дели, , 10:08 — REGNUM Российская группа компаний «Калашников» (входит в государственную корпорацию «Ростех») может поставить Индии зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 9М333 для зенитных ракетных комплексов «Стрела-10». Об этом 2 февраля сообщает индийский новостной портал DefenseWorld со ссылкой на источники.

По информации портала, в конце минувшего года в процессе обсуждения возможного соглашения о таких поставках стороны достигли прогресса.

При этом, как уточняет ТАСС, в концерне «Калашников» не опровергли сообщения о возможности поставок ЗУР 9М333 индийской стороне, однако не стали предоставлять никакой информации об этом.

Отметим, ракета 9М333 предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях постановки противником оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет. Она оснащена многофункциональной головкой самонаведения, которая работает в фотоконтрастном и инфракрасном режимах и в режиме селекции помех, в результате чего можно вести огонь по принципу «выстрелил — забыл».