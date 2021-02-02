Москва, , 10:04 — REGNUM Российское правительство не обсуждает идею введения в стране продовольственных карточек. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

В продуктовом магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

«Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается», — сказал Беляков.

По его словам, в рамках осуществления мер поддержки со стороны государства правительство ставит в приоритет те меры, которые смогут в долгосрочной перспективе «вывести семьи из бедности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ направил в правительство РФ предложение по получению рядом категорий граждан продовольственной поддержки со стороны государства.

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