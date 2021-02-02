Москва, , 10:03 — REGNUM Пикового значения годовая инфляция в России достигнет в феврале. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды».

«Прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности, уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте», — говорится в бюллетене.

Аналитики отмечают, что эффект переноса произошедшего с марта прошлого года ослабления рубля до сих пор продолжает проявляться в ценах на товары.

Инфляция в годовом выражении в январе 2021 года, исходя из недельных данных, может ускориться до 5,3−5,4%, пикового значения этот показатель достигнет в феврале, считают в ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Оганова сообщила, что в России с большой долей вероятности продолжится рост инфляции. Во избежание более жёстких последствий экономического кризиса требуется целый ряд важных экономических решений, уточнила он.

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