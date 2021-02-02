Кунгур, Пермский край, , 09:50 — REGNUM В Кунгуре Пермского края построят новый мусоросортировочный комплекс. Уже заключен контракт на выполнение инженерных изысканий, а также разработку проектно-сметной документации по реконструкции действующего полигона, сообщает регоператор по обращению с ТКО (ПКГУП «Теплоэнерго»).

Исполнитель договора должен подготовить документацию до апреля 2022 года. Цена контракта составила 15 млн рублей.

Стоит отметить, в октябре 2020 года утверждена территориальная схемой обращения с отходами, согласно которой предусматривается реконструкция кунгурского полигона и строительство полуавтоматизированного мусоросортировочного комплекса. Его проектная мощность — 50 тыс. тонн отходов в год. При сортировке планируется отбирать полезные фракции: бумагу, картон, стекло, различные виды пластика. Все отобранные фракции будут направлены на вторичную переработку.

Новый мусоросортировочный комплекс будет принимать мусор из Кунгура и Кунгурского района, Березовки, Орды, Кишерти и Суксуна. За ближайшие десять лет планируется ввести в эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. тонн отходов ежегодно, что составляет свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся в регионе.

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