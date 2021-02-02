Барнаул, , 09:32 — REGNUM В Алтайском крае, где сложились самые маленькие зарплаты, по итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячный заработок составил 29 057 рублей. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года она выросла на 6,4%, в реальном выражении — на 2,9%.

«За январь — ноябрь прошлого года темпы роста заработной платы в учреждениях бюджетного сектора, не включая госуправление, составили в среднем 110,8%, в промышленном секторе — 105,5%», — пояснили чиновники.

Произошедшее изменения они объясняют работой в рамках исполнения майских указов президента России и индексацией заработной платы в октябре 2020 года на 3%. Также, по данным управления Алтайского края по труду и занятости населения, заработные платы выросли за счет установления с 1 сентября 2020 года выплат учителям за классное руководство и выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, работающим с пациентами с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край входит в число регионов с наименьшим уровнем заработной платы. В начале 2020 года, если в целом по Сибири она составляла 39 890 рублей, то в Алтайском крае — всего 27 123 рубля. Это на 395 рублей больше, чем осенью 2019 года.

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