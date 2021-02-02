Москва, , 09:34 — REGNUM В 2020 году в РФ самая большая выручка среди новых машин В-сегмента (небольшие автомобили, обычно в стиле хэтчбека) была получена от продажи корейской модели KIA Rio. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности за год в России автомобилей В-сегмента было продано на сумму 247,6 млрд рублей. Стоит отметить, что выручка с продажи таких машин в стране увеличилась за последние два месяца прошлого года с 22,8 до 27,4 млрд рублей.

Наиболее доходной машиной на российском авторынке В-сегмента стала KIA Rio. За год в РФ была куплена 87 171 такая модель на общую сумму 82,8 млрд рублей.

Второе место по выручке в сегменте заняла модель Volkswagen Polo. Таких автомобилей было продано 57 526 экземпляров на сумму 52,4 млрд рублей. Тройку лидеров в модельном рейтинге замыкает Hyundai Solaris (48 159 ед.; 45,7 млрд рублей).

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Skoda Rapid (34 715 ед.; 32,2 млрд рублей) и Renault Sandero (26 173 ед.; 19 млрд рублей).

Напомним, в прошлом году в РФ было реализовано 71,3 тыс. единиц автомобилей D-сегмента (класс легковых машин согласно классификации Европейской комиссии, класс «больших автомобилей») — на 22,5% меньше, чем в 2019 году.

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