Москва, , 09:21 — REGNUM В правительстве РФ приостановлена работа над законопроектом, который предусматривал повышение тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), входящей в «Россети», на 50% за семь лет для крупной промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям. Минэнерго РФ отозвало эту законодательную инициативу. Об этом 2 февраля сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Предполагалось, что дифференциация тарифа ФСК увеличит цену электроэнергии для крупных предприятий и снизит тарифы для остальных потребителей.

Издание напоминает, что тема дифференциации единого тарифа ФСК обсуждается с 2017 года. Соответствующий законопроект был внесён в правительство РФ в сентябре 2019 года, но из-за сопротивления со стороны крупной промышленности и критики профильных регуляторов не был принят. По данным собеседников газеты, приостановить работу в правительстве над законопроектом о дифференциации тарифа ФСК попросил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Он пояснил, что поводом для пересмотра инициативы стали два важных фактора, появившиеся в 2020 году. Это изменения в экономике, вызванные пандемией (дифференциация послужит дополнительной нагрузкой для энергоемких предприятий), и возможность введения углеродного сбора в ЕС для продукции российских компаний, что ещё больше усугубит ситуацию.

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что информация об отзыве законопроекта в службу пока не поступала. В «Россетях» от комментариев отказались.