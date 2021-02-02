Сеул, , 09:16 — REGNUM В январе 2021 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 106,47 пункта, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

По их словам, показатель не превышает 1% в течение четырёх месяцев подряд.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства выросли на фоне вспышки птичьего гриппа. В частности, мясо подорожало в среднем на 11,5%, яйца — на 15,2%.

Цены на промышленные товары сократились на 0,6% из-за падения цен на нефть, а цены на электричество, воду и газ — на 5%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.