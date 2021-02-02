Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве по программе реновации в январе 2021 года расселили еще три старых пятиэтажки. В них проживали 395 человек, сообщили в Стройкомплексе.

Дома расположены в районах Можайский, Проспект Вернадского и Бабушкинский. В настоящее время началась подготовка к сносу домов.

В Москве с 2018 года под заселение передан 31 новый дом. Квартиры в этих новостройках получили более 3 тыс. семей.

Как сообщало ИА REGNUM, к программе реновации жилья в Москве скорее положительно относятся 73% горожан.

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