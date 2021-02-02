Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Министерство национальной экономики Казахстана планирует разработать концепцию новой бюджетной политики до 2030 года. Об этом 2 февраля заявил министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства.

По его словам, для формирования концепции будет создана рабочая группа, в которую войдут предприниматели и эксперты в сфере налогового законодательства. Документ создадут до конца 2021 года.

Планируется проработать налоговые меры, которые сформируют новую структуру экономики, сказал министр. Он отметил, что экономика будет основана на несырьевом секторе.

Кроме того, планируется создать единые правила мониторинга бизнеса, получившего государственную поддержку. Иргалиев считает, что эти правила помогут оценить эффективность мер господдержки.

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