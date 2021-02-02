Челябинск, , 08:51 — REGNUM На Урале Челябинский металлургический комбинат заплатит 142,6 млн рублей за ущерб окружающей среде. Решение вынес областной суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, ЧМК не обеспечил применения лучших из существующих технологий очистки стоков. Ущерб был причинён Челябинску. Природоохранная прокуратура добилась в суде взыскания этой суммы, однако ответчик подал жалобу. Но и в облсуде ему не удалось изменить решение предыдущей инстанции.

К настоящему времени решение уже вступило в законную силу, уточняют представители прокуратуры.