Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве, по данным опроса, 28,2%а самозанятых планируют создать компанию (юридическое лицо)) или зарегистрировать индивидуальное предприятие (ИП), сообщается на портале мэра столицы.

Переход в другой статус позволит самозанятым избавиться от некоторых ограничений — запрета на наем персонала и максимально допустимого уровня годового дохода в 2,4 млн руб.

Некоторые из самозанятых планируют создать общество с ограниченной ответственностью (ООО). Такую возможность рассматривают 20% опрошенных ИП. В опросе приняли участие 209 самозанятых.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 января 2021 года, в Москве зарегистрированы 479 тыс. самозанятых граждан.

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