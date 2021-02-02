Саратов, , 08:44 — REGNUM В Саратове три ключевые городские магистрали передали на областной уровень. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев на встрече с губернатором Валерием Радаевым.

Решение об этом приняли депутаты гордумы в конце января. Затем был заключен договор на обслуживание и объявлен конкурс на содержание новых региональных трасс. Так, в собственность области перешли:

1) пр. Строителей — ул. им. Шехурдина — ул. Соколовая — ул. Симбирская — ул. Б. Горная — ул. Вознесенская — ул. Б. Горная — Славянская (Предмостовая) пл.;

2) Московское шоссе — ул. им. Шехурдина — п/п 3-я Дачная — пр. 50 лет Октября — ул. Тракторная — ул. Б. Садовая — ул. Рабочая — ул. Емлютина — ул. Бегоглинская (прямо) — ул. Шелковичная (обратно) — ул. Б. Садовая — ул. 2-я Садовая (прямо) — ул. Беговая (обратно) — ул. Политехническая — Новоастраханское шоссе;

3) ул. им. Чернышевского — ул. им. Орджоникидзе — пр. Энтузиастов — ул. Крымская.

Валерий Радаев поручил отдельно проработать с подрядчиками содержание не только проезжей части, но и тротуаров.

Также ряд дорог готовят к передаче на федеральный уровень. По дороге Ртищево — Балашов — Самойловка документация передана в Москву в конце января и находится на проверке. По дороге Саратов — Самара все документы подготовлены, ожидается, что она будет передана 8 февраля.

ИА REGNUM напоминает, в январе губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал региональных и муниципальных руководителей за затягивание подготовки документов по передаче автомобильных дорог на федеральный уровень.

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