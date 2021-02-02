Киев, , 08:37 — REGNUM В 2020 году трудовые мигранты перевели на Украину из-за рубежа $12,121 млрд. Об этом сказано в отчёте Национального банка Украины (НБУ), опубликованном на сайте регулятора.

Согласно опубликованным данным, $4,7 млрд поступило через корреспондентские счета банков, $2,69 млрд — через международные платёжные системы и $4,7 млрд — по неформальным каналам.

Всего в 2020 году мигранты перевели на $200 млн больше, чем в 2019 году, сказано в отчёте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в НБУ заявили, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, незначительно отразился на объёмах переводов денег на Украину из-за рубежа.

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