Хабаровск, , 08:18 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск». Теперь в ТОР войдут участки Вяземского района, что позволит реализовать в регионе новые инвестиционные проекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

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В ТОР «Хабаровск» входят 40 резидентов. Объём заявленных инвестиций превышает 22 млрд рублей, резиденты планируют создать больше 2380 рабочих мест. Фактически в реализацию проектов резиденты уже инвестировали 11,6 млрд рублей и создали больше 1230 рабочих мест.

На новых участках ТОР построят молочный завод и животноводческий комплекс. Планируется создать более 300 рабочих мест, в регион привлекут свыше 4,7 млрд рублей частных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2020 году произвели более 16 тыс. тонн свинины — реализация инвестиционных проектов позволит обеспечить жителей края охлажденным мясом по доступной цене.