Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 1 февраля закрылись ростом. Баррель нефти сорта Brent подорожал на 2,37%, до $56,33. Нефть стремится закрепиться выше $57, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рост котировок начался с азиатской сессии на фоне ралли серебра и ускорился на американской сессии после сообщения «Блумберг», что страны ОПЕК+ выполняют обязательства по ограничению добычи на 99%.

К закрытию дня покупатели технично подобрались к зоне сопротивления $54,40−54,60 и сегодня, 2 февраля, её успешно преодолели. Цена повышалась до $57,06 за баррель.

На данный момент сработал технический сигнал (пробой сопротивления). Учитывая, что с утра на торгах в Азии доллар торгуется в минусе, то после непродолжительной коррекции рост котировок продолжится до $57,45.

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