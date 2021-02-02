Пенза, , 08:20 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три человека. Таким образом, по состоянию на 2 февраля, погибшими от COVID-19 числятся 385 жителей. Об этом сообщила начальник управления пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Среди новых жертв — один мужчина и две женщины. Возраст погибших 50, 63 и 66 лет. Лечение пациентов усугубляли несколько сопутствующих заболеваний разной степени тяжести. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 1 февраля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составлял 53,42%. За сутки инфекцию выявили у 220 человек. Под наблюдением врачей оставались 9 762 жителя, сняли с коронавирусного учета 73 022 человека.

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