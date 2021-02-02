Чита, , 07:57 — REGNUM В связи с сильными морозами объекты теплоэнергетики ТГК-14 в Забайкальском крае работают в режиме повышенных нагрузок. Оперативный и ремонтный персонал станций и тепловых сетей прошёл внеплановые инструктажи по работе в условиях экстремальных холодов. Усилена готовность аварийно-восстановительных бригад, отработано чёткое взаимодействие между подразделениями. Об этом сообщает сегодня, 2 февраля, пресс-служба краевого правительства.

«Так, на Читинской ТЭЦ-1 в работе находятся 12 котлоагрегатов и шесть турбоагрегатов, станция несёт электрическую нагрузку 391,8 МВт. Среднесуточная температура теплоносителя составляет 114ºС», — пояснили энергетики.

На Читинской ТЭЦ-2 в работе находятся пять котлов и два турбоагрегата. Электрическая нагрузка станции составляет 12 МВт, среднесуточная температура теплоносителя составляет 95,5ºС. Температура сетевой воды на выходе со станций регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха, средняя температура которого в краевой столице сейчас составляет — 28ºС.

Сформирован запас всех необходимых материалов на случай возникновения нештатных ситуаций, запасы топлива превышают нормативные.

Как уже сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Забайкалье сейчас опустилась до — 23 °C (местами стало ещё холоднее — до — 28… — 33°С).