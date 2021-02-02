Хайкоу, Китай, , 07:45 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Хайнань на юге Китая достиг 93,3 млрд юаней (около $14,4 млрд) в 2020 году, что на 3% больше в годовом исчислении, сообщили в таможне столицы региона городе Хайкоу, передает агентство Синьхуа.

Импорт островной провинции вырос на 16,8% до 65,66 млрд юаней в прошлом году, в то время как экспорт просел на 19,6% до 27,64 млрд юаней. Страны АСЕАН, США и ЕС стали тремя ключевыми торговыми партнерами Хайнани в прошлом году.

Двусторонняя торговля между Хайнанью и ЕС достигла 15,49 млрд юаней, увеличившись на 36,5% в годовом исчислении. Разнообразие видов импортируемых и экспортируемых товаров широкого потребления выросло с 2378 в 2019 году до 3610 в 2020 году, в то время как импорт потребительских товаров достиг 33,71 млрд юаней, что на 109% больше в годовом исчислении.