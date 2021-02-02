Южно-Сахалинск, , 07:42 — REGNUM По итогам 2020 года шесть регионов Дальнего Востока смогли увеличить объём ввода жилья. Лидером по жилищному строительству стал Сахалин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Вопросы жилищного строительства обсудили на совещании с участием глав дальневосточных регионов, руководителей Минвостокразвития и нового Единого института развития, которое провёл полпред президента Юрий Трутнев.

По данным Росстата, в целом по стране в 2020 году было введено в строй 80,6 млн кв. м. жилья, из них 2,5 млн кв. м. приходится на регионы Дальнего Востока.

Нарастили объёмы жилищного строительства Камчатский и Приморский края, Сахалинская и Магаданская области, Чукотка и Бурятия.

Ставший лидером Сахалин в 2020 году ввёл 436 тыс. кв. м. жилья — это на 100 тыс. кв. м. больше, чем в 2019 году.

«Регион вышел на показатели по строительству жилья, превышающие среднероссийские. По сути, выполнен нацпроект и программа по расселению аварийного ветхого фонда», — подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм и корпорация «Туризм.РФ» разрабатывают межрегиональную туристическую схему для создания комплексного туристического плана развития Дальневосточного федерального округа.