Гуанчжоу, Китай, , 07:39 — REGNUM ВРП провинции Гуандун на юге Китая вырос на 2,7% в годовом исчислении, превысив 2,5 трлн юаней (около $388 млрд) в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

За время 13-й Пятилетки (2016−2020) ВРП Гуанчжоу вырос с почти 1,86 трлн юаней до почти 2,5 трлн юаней при среднегодовом росте на уровне 6%, заявил замглавы Бюро статистики Гуанчжоу Фэн Цзюнь во время пресс-конференции.

Подушевой располагаемый доход на душу жителей провинции превысил $20 тыс., заявил Фэн, добавив, что сельхозпроизводство в Гуанчжоу развивается ускоренными темпами относительно остального Китая уже 26 лет.

Объем производства трех ключевых отраслей — автомобильного производства, производства электроники, нефтехимического производства вырос на 3,7% в годовом исчислении за 2020 год. Также в регионе наблюдается бум развития новых форм бизнеса.