Гуанчжоу, Китай, 2 февраля 2021, 07:39 — REGNUM ВРП провинции Гуандун на юге Китая вырос на 2,7% в годовом исчислении, превысив 2,5 трлн юаней (около $388 млрд) в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.
За время 13-й Пятилетки (2016−2020) ВРП Гуанчжоу вырос с почти 1,86 трлн юаней до почти 2,5 трлн юаней при среднегодовом росте на уровне 6%, заявил замглавы Бюро статистики Гуанчжоу Фэн Цзюнь во время пресс-конференции.
Подушевой располагаемый доход на душу жителей провинции превысил $20 тыс., заявил Фэн, добавив, что сельхозпроизводство в Гуанчжоу развивается ускоренными темпами относительно остального Китая уже 26 лет.
Объем производства трех ключевых отраслей — автомобильного производства, производства электроники, нефтехимического производства вырос на 3,7% в годовом исчислении за 2020 год. Также в регионе наблюдается бум развития новых форм бизнеса.